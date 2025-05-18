В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что все системы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность для отражения возможной атаки.

Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. По его словам, удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора.

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.