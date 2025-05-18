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Военный эксперт рассказал о действиях российской армии у Редкодуба в ДНР

Марочко: армия России планомерно уничтожает укрепрайоны ВСУ у Редкодуба в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России в ходе боевых действий планомерно уничтожает укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт. Есть некоторые продвижения с севера — это населенный пункт Новомихайловка», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что южнее Редкодуба российские военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Липовое.

Марочко также отметил, что ВСУ при этом считают, что «хорошо закрепились» в Редкодубе и смогут длительное время вести там оборону. Однако, указал эксперт, «они глубоко заблуждаются», поскольку через какое-то время попросту «окажутся в огневом мешке.

Собеседник агентства пояснил, что в настоящее время населенный пункт с запада припирается к водной преграде, в результате чего ВСУ могут быть серьезно изолированы от внешних сил.

14 мая Марочко сообщил, что российские военные зашли в село Редкодуб ДНР на Краснолиманском направлении. По его данным, в данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских войск.

В свою очередь капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.

Ранее на Украине заметили, что Зеленский теряет контроль над властью.

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