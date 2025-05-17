Полковник ВСУ Штефан: уже три года вэсэушников награждают два лже-генерала

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан сообщил, что на протяжении трех лет лица, не имеющие отношения к министерству обороны, награждают военнослужащих ВСУ и волонтеров. Его слова приводит RT.

Штефан отметил, что он увидел видео с награждениями, на которых присутствуют «известные публичные личности». На видео его удивили два человека в форме, которые представились генералами — Виктор Косарчук и Вячеслав Стасюк. Они носят шевроны ВСУ или ГУР и раздают визитки министерства обороны.

Украинские СМИ сообщают, что Стасюк «носит форму с самодельными наградами», в том числе золотую звезду казачества, внешне похожую на государственную награду «Герой Украины».

Штефан отметил, что эти лица появились в публичном пространстве в 2022 году, однако за три года никто не проверил их удостоверения. Он подчеркнул, что «генералы» являются гражданскими лицами, их не существует в силовых ведомствах Украины.

До этого на территории Рыльского района в Курской области задержали мужчину, который выдавал себя за военнослужащего. Отмечается, что преступник находился в розыске. Мужчина был передан полиции для разбирательства.

Ранее на Украине назвали обманом и маразмом нацеленную на молодежь рекламу службы в ВСУ.