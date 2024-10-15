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В российском регионе задержали мужчину, выдававшего себя за военного

Смирнов: в Курской области задержали мужчину, выдававшего себя за военного

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

На территории Рыльского района в Курской области задержали мужчину, который выдавал себя за военнослужащего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Смирнов.

«В рамках действующего правового режима контртеррористической операции бойцы отряда «БАРС-Курск» несли службу совместно с нашими военными. В результате их общих действий был задержан мужчина, выдававший себя за военного», — написал он.

Смирнов уточнил, что преступник находился в розыске. Мужчина был передан полиции для разбирательства. Глава региона поблагодарил российских военных «за слаженность в работе и преданность своему делу».

Утром 15 октября сообщалось, что управление ФСБ России по Псковской области пресекло деятельность уроженца Порховского района региона, который передавал разведке Украины координаты воинских и гражданских объектов в Пскове. По данным ФСБ, россиянин связался с представителями украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

Ранее в ДНР задержали мужчину, планировавшего вступить в РДК (признан в РФ террористической организацией).

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