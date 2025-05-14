ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков: четыре человека пострадали в результате ударов по Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Двое человек получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов по селу Рождествено в Валуйском округе. Пострадавших доставили в больницу, один из них — в реанимации.

Один человек пострадал в Шебекинском округе. На участке автодороги Архангельское — Нехотеевка украинский беспилотник атаковал мужчину, который шел по обочине. Сейчас пострадавший находит в больнице Белгорода.

Еще один мужчина получил ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка. Он сам обратился в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Также в этот день Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области.

Ранее появилось видео, где военнослужащий ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.