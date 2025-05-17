Microsoft предоставила ИИ израильским военным во время войны в Газе

Компания Microsoft признала, что продавала услуги искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений армии Израиля во время войны в Газе. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Утверждается, что Microsoft помогала Израилю в поиске и спасении израильских заложников в Газе.

Однако компания заявила, что ее платформа Azure и технологии искусственного интеллекта не использовались для нападения или причинения вреда жителям Газы.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.

Ранее стало известно, что Уиткофф прилетит в Израиль на фоне освобождения американца из плена ХАМАС.