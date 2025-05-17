Военнослужащих охраны аэродрома, где приземлялись истребители F-16, отправили на фронт. Об этом в интервью ТАСС рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Коваленко, попавший в плен в Донецкой народной республике.

«40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16 <...>. Но они там побыли и улетели куда-то <...>. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду», — заявил боец.

Коваленко добавил, что сначала военнослужащих отправили в одно село, потом перевезли в другое. В один из дней его бригаде объявили, что в следующей точке нужно будет выходить на линию фронта в ДНР. Бойцы понимали, что будут находиться под Красноармейском (украинское название — Покровск).

До этого полковник Службы безопасности страны в отставке Олег Стариков заявил, что в украинской армии катастрофически не хватает солдат. По его словам, Вооруженные силы РФ значительно превосходят украинскую армию по количеству людей, поэтому, в том числе, обладают стратегической инициативой.

Ранее в ВСУ пожаловались на плохое снабжение из-за расхищения бюджета.