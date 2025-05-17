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Российские военные уничтожили склады боеприпасов и дронов ВСУ

МО: ВС РФ поразили военный аэродром и пункты дислокации ВСУ в 143 районах
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военнослужащие за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения беспилотников и военный аэродром Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации украинских солдат в 143 районах. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По его словам, объекты были поражены с помощью авиации, дронов, ракетных войск, а также артиллерии армии России.

До этого зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении перехватили и уничтожили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные ВСУ по тыловым позициям войск.

Отмечается, что после уничтожения снарядов противника расчет оперативно скрыл ЗРК в укрытие.

Российские военнослужащие начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того момента в регионах страны регулярно объявляют воздушную тревогу. Бывает, что особый режим вводят на всей территории Украины. В министерстве обороны РФ заявляли, что целями для атак становятся только военные и энергетические объекты, а также объекты оборонной промышленности.

Ранее на западе Украины произошли взрывы.

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