Российские военные сбили снаряды системы HIMARS в ДНР

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении перехватили и уничтожили ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по тыловым позициям войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что после уничтожения снарядов противника расчет оперативно скрыл ЗРК в укрытие.

Российские бойцы рассказали, что ВСУ активно прибегают к тактике огневых засад. При этом установки HIMARS подъезжают ближе к линии боевого соприкосновения, наносят быстрый удар и в кратчайшее время покидают район пуска.

В Минобороны подчеркнули, что за счет хорошего уровня подготовки расчета и возможностей комплекса «Бук-М2» ракеты быстро фиксируются и уничтожаются в воздухе. Расчет уже сбил сотни аэродинамических целей, наиболее значимые из них — реактивные снаряды РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Ранее российский боец рассказал о панике ВСУ при подходе сил РФ.