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В ТАСС сообщили об «аллее отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами

ТАСС: в Сумской области обнаружили «аллею отказников» ВСУ
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбило в Сумской области «аллею отказников», состоящую из тел украинских военнослужащих, которые отказались идти в бой. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что об «аллее отказников» стало известно из сообщений родственников бойцов ВСУ. По его словам, она состоит из тел военных 225-го отдельного штурмового полка украинской армии.

«В лесных массивах Белопольского района находится «аллея отказников» <...> с привязанными к деревьям трупами украинских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях», — рассказал представитель российских силовых структур.

Он добавил, что эта информация частично подтверждается и данными, полученными в ходе допросов украинских военнопленных.

По информации российских силовиков, в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ действует собственная «специфическая» служба безопасности, в обязанности которой входит ловля отказников, а затем избиение их до смерти. По данным силовиков, руководит отделом замкомандира полка с позывным «Агроном», а устранением военнослужащих занимаются его приближенные.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала, что в рядах украинской армии делают с бойцами, которые самовольно покинули часть, но затем решили вернуться и покаялись. По ее словам, такие военные становятся штрафниками и направляются в штурмовые подразделения, которые, как правило, находятся в самых горячих участках фронта.

Ранее в Раде рассказали, сколько солдат ВСУ могли дезертировать.

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