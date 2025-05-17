Эксперт заявил, что Киев всю неделю прощупывал бреши ВС РФ в Сумской области

Марочко: Киев всю неделю прощупывал бреши в обороне ВС РФ в Сумской области

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что украинские войска всю неделю прощупывали бреши в обороне ВС РФ в Сумской области.

По его словам, на прошедшей неделе активные боевые действия шли в районе Юнаковки в Сумской области.

«На протяжении всей недели ситуация была здесь (в Сумской области. — «Газета.Ru») довольно-таки сложная, напряженная. Шла активная фаза боевых действий. Украинские боевики на протяжении всей недели пытались нащупать бреши в нашей обороне и всевозможными способами закрепиться на территории Российской Федерации», — поделился Марочко.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что украинская армия продолжает вести боевые действия в направлении Теткино в Курской области 16 мая, когда в Турции проходили переговоры об урегулировании конфликта между делегациями из Киева и Москвы.

Отмечается, что враг выдвинулся из населенного пункта Атинское в Сумской области, но российские беспилотники ликвидировали технику ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили склады ВСУ на Октябрьском направлении.