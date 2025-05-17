Стало известно, когда французские военные покинут Сенегал

Посольство Франции в Сенегале: контингент будет выведен из страны к лету

Французские военные покинули третью базу в Сенегале, сообщает посольство республики в африканской стране в аккаунте в соцсети X.

Отмечается, что французские военные полностью покинут Сенегал к лету.

«Французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара <...> Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком», — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что военные базы Марешаль и Сент-Экзюпери вернули сенегальской стороне 7 марта 2025 года.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов начать обсуждение о размещении в других странах французских самолетов с ядерным оружием.

По словам французского лидера, для этого есть ряд условий: Париж не будет платить за безопасность других, а окончательное решение о запуске останется за Францией.

Также Париж не будет размещать за рубежом необходимое для собственной обороны оружие, добавил он.

Ранее Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни.