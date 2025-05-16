«Нельзя исключать, что был сбит». Что произошло с истребителем F-16 на Украине

ВСУ потеряли очередной американский истребитель F-16. По информации военно-воздушных сил Украины, в небе произошла «нештатная ситуация», но летчику удалось катапультировался. Какие странности есть в официальных сообщениях украинских военных и что на самом деле могло произойти с «Боевым соколом» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Украинская авиация признала потерю еще одного многофункционального легкого истребителя четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

«16 мая 2025 года около 03.30 была потеряна связь с истребителем F-16», — говорится в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ.

«Возникла нештатная ситуация»

Отмечается, что в тот момент летчик F-16 участвовал в отражение воздушной атаки, после чего на борту истребителя возникла нештатная ситуация, пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта и катапультировался. Поисково-спасательные службы уже нашли летчика. Для объективного расследования всех обстоятельств авиационного происшествия в Воздушных силах Украины назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Для начала отметим некоторые странности в официальных сообщениях пресс-службы Воздушных сил Украины. К примеру, указывается что «потеряна связь с истребителем F-16». Подобная формулировка выглядит достаточно странно, как будто речь идет о беспилотном космическом аппарате далеко за пределами земной атмосферы. Это тем более странно, что летчик катапультировался и остался жив.

Не приходится сомневаться, что до самого последнего момента полета украинский пилот вел радиообмен с пунктом наведения (командным пунктом своей части), получал боевые задачи, и информировал о ходе их выполнения.

И, вполне возможно, даже сообщил причины, по которым он покидает самолет («встал двигатель», «подрыв зенитной ракеты» и пр.). Понятно, что в условиях военного времени никакие подробности украинская сторона сообщать не будет, но, как говорится, тем не менее.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Далее. Воздушные силы Украины сообщили, что «возникла нештатная ситуация, пилот отвел самолет вдаль от населенного пункта и катапультировался». Если украинский авиатор отвел машину от населенного пункта, значит, самолет еще управлялся? Значит, «нештатная ситуация» была не такая уж и критическая, которая потребовала бы немедленно покинуть боевую машину.

Естественно, пресс-служба Воздушных сил Украины подает своего пилота и даже в этой ситуации как героя – отвел боевую машину от населенного пункта. Однако обратим внимание на время – 3.30. Только-только начинает светать. Надо полагать, героический украинский авиатор разглядел с высоты своего полета (хорошо бы еще уточнить, какая она была в этот момент) населенный пункт и предпринял все меры, чтобы истребитель не упал на село (естественно, какое именно – не сообщается).

Метеоусловия при этом также не уточняются. А вдруг в тот момент в районе падения самолета была десятибалльная облачность, и пилот при подобных условиях не мог разглядеть никакого населенного пункта?

Что произошло?

С большой вероятностью можно предположить, что у российских радиотехнических войск (а равно как и у украинских) есть карта радиолокационной проводки украинского самолета, данные, в отражении какого удара и каких средств воздушного нападения участвовал украинский F-16, а также есть аудиозаписи радиообмена пилота с землей, не оставляющие камня на камне от официальной версии пресс-службы.

Да и нельзя на данный момент исключать, что F-16 Воздушных сил Украины был все же сбит огнем российских зенитных ракетных войск.

Поражение летательного аппарата при подрыве боевой части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) может происходить по нескольким вариантам. Первое – прямое попадание ракеты в самолет. Хотя и редко, но такие случаи все же бывают. Второе – при минимальных ошибках наведения ЗУР самолет может быть поражен мощным фугасным воздействием боевой части. Третье – при промахе в 15-20 метров происходит поражение боевой машины плотным потоком осколков.

В первых трех случаях шансов остаться в живых у пилота практически нет. Но есть и четвертый вариант – при ошибках наведения ЗУР в несколько десятков метров (и такое тоже бывает) у самолета несколькими поражающими элементами боевой части повреждаются жизненно важные системы. Машина теряет управление, но пилот может катапультироваться и остаться в живых.

«Угробили еще один»: как ВСУ потеряли истребитель F-16 и сколько их осталось у Киева Ночью 16 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, признали военно-воздушные силы Украины. Это... 16 мая 12:42

Не эта ли «нештатная ситуация» произошла в небе над Украиной?



К слову говоря, это уже третий утраченный на Украине при тех или иных обстоятельствах многофункциональный истребитель F-16. Первый самолет разбился в августе 2024 года. Эта авиакатастрофа, как считается, могла произойти из-за ошибки пилота. По другим данным, F-16 был поражен дружественным огнем зенитного ракетного комплекса Patriot. В середине апреля этого года Минобороны России сообщило, что средствами ПВО сбит еще один Fighting Falcon.

Таким образом, украинские F-16 еще ни разу не участвовали в воздушных боях с российскими Су-30 и Су-35, естественно, не записали на свой счет ни одной боевой машины ВКС РФ, а уже потеряли три американских самолета. Как-то не совсем ловко у Воздушных сил Украины боевая работа получается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).