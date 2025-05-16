Дания получила четыре истребителя F-35 из США

Четыре истребителя F-35 американского производства прибыли на авиабазу Скридструп в Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вооруженных сил королевства.

«Вчера четыре новых самолета F-35 приземлились в Скридструпе, как и было запланировано», — подчеркнули в публикации.

В ВС Дании отметили, что ранее СМИ писали о возможных задержках в программе F-35, но сейчас снова все идет по плану.

Всего королевство заказало 27 истребителей, из которых получило уже 15. Шесть пока находятся на территории США. Поставка еще шести F-35 запланирована до конца 2026 года.

До этого стало известно, что Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках из США. По данным Newsweek, европейские страны начали искать альтернативные решения, стремясь снизить зависимость от Вашингтона.

Ранее летчик ВКС России показал опасное сближение с F-35.