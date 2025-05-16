На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дания получила четыре истребителя F-35 из США

ВВС Дании сообщили о прибытии четырех истребителей F-35 из США
close
Нина Падалко/РИА Новости

Четыре истребителя F-35 американского производства прибыли на авиабазу Скридструп в Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вооруженных сил королевства.

«Вчера четыре новых самолета F-35 приземлились в Скридструпе, как и было запланировано», — подчеркнули в публикации.

В ВС Дании отметили, что ранее СМИ писали о возможных задержках в программе F-35, но сейчас снова все идет по плану.

Всего королевство заказало 27 истребителей, из которых получило уже 15. Шесть пока находятся на территории США. Поставка еще шести F-35 запланирована до конца 2026 года.

До этого стало известно, что Европа создает новый истребитель из-за неуверенности в поставках из США. По данным Newsweek, европейские страны начали искать альтернативные решения, стремясь снизить зависимость от Вашингтона.

Ранее летчик ВКС России показал опасное сближение с F-35.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами