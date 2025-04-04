Летчик ВКС России показал опасное сближение с F-35

В сети появилась видеозапись, запечатлевшая рискованное сближение российского истребителя, сопровождавшего стратегический ракетоносец Ту-95 над Тихим океаном, с американским истребителем F-35, поднявшимся с Аляски. Ролик опубликован в Telegram-канале Fighterbomber.

Американский F-35 предпринял попытку вынудить российский самолет изменить курс, опасно сократив дистанцию. Однако российский пилот продемонстрировал высочайший профессионализм и выдержку, не изменив траекторию полета. В итоге, американский истребитель был вынужден отступить.

«Проверка выдержки и профессионализма нашего летчика уважаемыми партнерами в районе Аляски», — рассказал пилот.

Автор подчеркнул потенциальную опасность подобных маневров на высоких скоростях, где столкновение может привести к катапультированию пилотов с минимальными шансами на спасение.

«Наши летчики прекрасно это знают. И все равно идут на сближение. Потому что так надо», – отметил он.

В марте российский истребитель Су-35 совершил, как утверждали во Франции, «опасное сближение» с французским беспилотником Reaper в международных водах Восточного Средиземноморья.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.