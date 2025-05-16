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В США нашли ошибку в словах Трампа о разработке нового истребителя F-55

Defense One: Трамп ошибся, когда заявил о модернизации истребителя F-35 до F-55
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Leah Millis/Reuters

Военные эксперты нашли ошибку в словах президента США Дональда Трампа о разработке нового истребителя F-55. Об этом сообщает портал Defense One.

«Мы также рассматриваем [создание] улучшенной версии [истребителя] F-35. Я думаю, мы назовем ее F-55, но у нее будет два двигателя, потому что у F-35 один двигатель», — сказал американский лидер на пресс-конференции на военной базе США Аль-Удейд в Катаре.

В статье отмечается, что эксперты указали на путаницу в словах Трампа, который, вероятно, смешал несколько существующих программ: о разработке истребителя шестого поколения F-47, модернизации F-35 и F/A-XX.

Несколько недель назад американская компания Lockheed Martin сообщала о планах модернизировать истребитель F-35, однако речь шла об усовершенствовании авионики и систем, а не об увеличении числа двигателей. Эксперты считают, что Трамп имел в виду истребитель шестого поколения F-47, который оснащен двумя двигателями.

15 мая американский лидер заявил, что новые истребители F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении «сотен» беспилотников. Он уточнил, что США создадут специальную линейку недорогих дронов для сопровождения истребителей. Глава Boeing Келли Ортберг заявил, что корпорация в ближайшее время запустит производство истребителей.

До этого Трамп говорил, что Вашингтон не заинтересован в применении военной силы, но готов задействовать всю мощь американского вооружения в случае возникновения угрозы для страны или ее союзников.

Ранее США едва не потеряли несколько истребителей во время операции против хуситов.

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