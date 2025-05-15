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Трамп рассказал, как новые истребители F-47 будут выполнять боевые задачи

Трамп: новые F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении беспилотников
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые истребители F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении «сотен» беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

«У F-47 колоссальные возможности, его будут сопровождать сотни дронов. Это прекрасное оружие», — отметил Трамп.

Он уточнил, что США создадут специальную линейку недорогих дронов для сопровождения истребителей.

Глава Boeing Келли Ортберг заявил, что корпорация в ближайшее время запустит производство истребителей.

До этого Трамп говорил, что Вашингтон не заинтересован в применении военной силы, но готов задействовать всю мощь американского вооружения в случае возникновения угрозы для страны или ее союзников.

По его словам, за последние недели США провели более тысячи ударов по позициям хуситов в Йемене, что привело к прекращению атак на коммерческие суда в Красном море.

Трамп также выразил надежду на то, что ему удастся выступить в роли миротворца, и назвал мир и партнерство ключевыми приоритетами внешней политики США.

Ранее США едва не потеряли несколько истребителей во время операции против хуситов.

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