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Финские энергокомпании предложили построить ветряки с радарами вдоль границы с РФ

Yle: в Финляндии решили установить ветряки с радарами вдоль границы с Россией
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Richard Dorn/Global Look Press

Энергетические компании Восточной Финляндии разработали программу Resil East, предполагающую строительство ветряных турбин с радарами вдоль границы с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Радары планируется использовать для военного мониторинга, однако проект вызвал сомнения у финских сил обороны.

Согласно замыслу, тысячи ветряков будут генерировать электроэнергию, а установленные на них радары — собирать данные для оборонных целей. Однако военные выразили сомнения: механические вибрации турбин искажают точность определения координат объектов, электромагнитные помехи нарушают работу оборудования, а гражданский доступ к военным технологиям создает риски утечек.

«Сейчас в приграничных районах строят меньше ветряков, так как военные блокируют разрешения», — отмечает издание.

Программа Resil East пока не получила финансирования. Планирование займет 1–3 года. Энергокомпании надеются на поддержку военных, подчеркивая двойную выгоду: прибыль от «зеленой» энергии и усиление безопасности.

6 мая сообщалось, что пограничная охрана Финляндии создает новую систему радионаблюдения для восточной границы и акваторий, которая будет установлена на новых разведывательных самолетах и кораблях.

Ранее на Западе назвали президента Финляндии Стубба вассалом США.

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