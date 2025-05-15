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В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах

РИА: не менее 20 солдат ВСУ ликвидировано во время удара по заводу в Сумах
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Anatolii Stepanov/Reuters

Российские силы нанесли удар по территории кирпичного завода «Керамейя», расположенного неподалеку от промзоны Химпрома в городе Сумы. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар нанесли накануне, 14 мая, в районе 14:45. В результате атаки были поражены около 30 единиц украинской военной техники, включая более 20 тяжелых машин и порядка десяти легковых автомобилей, находившихся на территории предприятия.

Также сообщается, что под удар попали подразделения артиллерии, недавно переброшенные в регион для усиления позиций ВСУ. По предварительной информации, ликвидировано не менее 20 человек, еще около 50 получили тяжелые ранения.

Кроме того, Лебедев уточнил, что на момент удара на заводе проводились ремонтные работы, предположительно связанные с восстановлением пусковых установок для дальнобойного вооружения. На территории также находились склады боеприпасов для артиллерийских орудий и танков, детонация которых, по его словам, была слышна даже на окраинах города.

Ранее стало известно об успехах российских войск на трех направлениях.

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