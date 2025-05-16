В России сообщили о «странных телодвижениях» вокруг нового главкома Сухопутных войск

Волонтер Живов заявил, что по генералу Мордвичеву запущена украинская ИПСО

На Украине запустили информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) в отношении нового главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Андрея Мордвичева. Такое мнение высказал волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».

О назначении генерал-полковника на новую должность стало известно 15 мая.

Спикер отметил, что в последние месяцы он наблюдал «странные телодвижения» вокруг фигуры Мордвичева. По словам автора, появились сотни ботов, писавшие хвалебные комментарии о военачальнике.

«Мордвичева дополнительно хвалить не надо, за него говорят результаты его работы», — сказал Живов.

15 мая в России назначили нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил.

15 мая президент РФ Владимир Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от занимаемой должности и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю министра внутренних дел страны, начальнику службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю.