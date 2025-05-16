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В Госдуме заявили, что ВСУ прикрываются мирным населением в Часовом Яре

Водолацкий: ВСУ прикрываются мирными жителями в Часовом Яре
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Часовом Яре прикрываются, в том числе, мирными жителями. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, российские войска продвигаются на южную сторону Часова Яра. ВСУ ведут бои за каждый дом и подвал. При этом украинские военные прикрываются, в том числе, мирным населением.

Водолацкий отметил, что террористическая тактика ВСУ не изменилась на фоне предстоящих переговоров между Киевом и Москвой.

«И ничего сегодня не предвещает, что дана какая-то им (ВСУ. — «Газета.Ru») команда сместить свои террористические атаки, действия», — добавил Водолацкий.

До этого стало известно, что ВС РФ выбили бойцов ВСУ из трех многоэтажек в центре Часова Яра. Кроме того, российские военные смогли зачистить небольшой участок леса на севере города и уничтожить украинский опорный пункт восточнее Николаевки.

Ранее ВС России взяли в клещи силы ВСУ в ДНР.

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