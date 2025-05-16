Россия и Украина произвели обмен телами солдат

Депутат Шамсаил: Россия и Украина обменялись телами солдат в формате 909 на 34

Россия передала Украине тела 909 погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской группы по вопросам спецоперации, со ссылкой на данные координационного механизма.

Взамен российская сторона получила останки 34 российских солдат.

По данным украинского Координационного штаба, среди возвращенных тел — военные, погибшие на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях, а также находившиеся в российских моргах.

«Благодарим Красный Крест за содействие. Личности погибших будут установлены экспертами МВД в кратчайшие сроки», — заявили в ведомстве.

18 апреля также был произведен обмен телами. Тогда Украина вернула тела 909 погибших украинских военных. Россия вернула 41 погибшего бойца.

В декабре прошлого года Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении.

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