На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Украина произвели обмен телами солдат

Депутат Шамсаил: Россия и Украина обменялись телами солдат в формате 909 на 34
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Россия передала Украине тела 909 погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской группы по вопросам спецоперации, со ссылкой на данные координационного механизма.

Взамен российская сторона получила останки 34 российских солдат.

По данным украинского Координационного штаба, среди возвращенных тел — военные, погибшие на Кураховском, Запорожском, Харьковском и других направлениях, а также находившиеся в российских моргах.

«Благодарим Красный Крест за содействие. Личности погибших будут установлены экспертами МВД в кратчайшие сроки», — заявили в ведомстве.

18 апреля также был произведен обмен телами. Тогда Украина вернула тела 909 погибших украинских военных. Россия вернула 41 погибшего бойца.

В декабре прошлого года Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ погибла на Донецком направлении.

Ранее российский посол раскрыл, что будет в пакете с мирным договором по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами