Российские военнослужащие из группировки «Север» сорвали ротацию украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разведка шестой общевойсковой армии обнаружила в лесистой местности несколько групп украинских военных, прибывших на технике для замены личного состава. Их позиции были выявлены с помощью беспилотников.

После анализа данных было принято решение нанести удар по скоплению техники и бойцов ВСУ. По информации Минобороны, цели были оперативно уничтожены с применением FPV-дронов и беспилотников с боевыми зарядами. В результате, как утверждают в ведомстве, украинская сторона не смогла провести плановую ротацию.

Также Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, по их словам, зафиксированы точные удары по позициям ВСУ и уничтожение живой силы и техники противника.

Вооруженные силы Российской Федерации в период с 10 по 16 мая нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другим военным целям.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Ранее в Госдуме заявили, что ВСУ прикрываются мирным населением в Часовом Яре.