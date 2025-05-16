Россия вернула Украине тела 909 погибших военных

Россия вернула Украине 909 тел погибших военных. Об этом сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что на Украину возвращены бойцы с Кураховского, Покровского, Артемовского, Угледарского направлений, из Сумской и Харьковской областей Украины, а также с территорий ЛНР и Запорожской области.

«Тела из моргов на территории РФ», — говорится в сообщении.

В апреле депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев сообщал, что Россия и Украина произвели обмен тел погибших солдат. Российская сторона вернула 41 погибшего бойца, украинская сторона получила 909 тел.

Также в декабре прошлого года Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных бойцов Вооруженных сил Украины погибли на Донецком направлении.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными военными.