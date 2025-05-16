В Калининградской области задержали мужчину за съемку стратегических объектов

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который фотографировал важные объекты и колонну военной техники. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержанный собирался передать эти материалы представителю иностранной организации, связанной с украинскими спецслужбами.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Луганской народной республике сотрудники Управления ФСБ России задержали жителя Украины, подозреваемого в шпионаже. житель города Рубежное передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военных подразделений на территории региона. Сам мужчина признался, что передавал данные по просьбе своей супруги, которая находится на территории, контролируемой украинскими военными. По его словам, она давила на него, угрожая запретить ему общение с детьми.

Ранее в Белоруссии приговорили трех человек за шпионаж в пользу Украины.