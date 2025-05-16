В ЛНР задержали гражданина Украины за передачу данных о позициях российских войск

В ЛНР задержали украинца, шпионившего за российскими военными по просьбе жены

В Луганской народной республике сотрудники Управления ФСБ России задержали жителя Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По информации УФСБ, житель города Рубежное передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военных подразделений на территории ЛНР. Ведомство заявило, что его действия квалифицируются как работа в интересах иностранного государства и расцениваются как противоправные.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Как отметили в спецслужбе, сам мужчина признался, что передавал данные по просьбе своей супруги, которая находится на территории, контролируемой украинскими военными. По его словам, она оказывала на него давление, угрожая запретить ему общение с детьми.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке. По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через интернет и по его заданию собрал данные о военной инфраструктуре края.

Ранее в Белоруссии приговорили трех человек за шпионаж в пользу Украины.