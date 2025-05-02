В Белоруссии приговорили трех человек за шпионаж в пользу Украины

В Белоруссии трех человек приговорили на 11–25 лет за сотрудничество с СБУ

Верховный суд Белоруссии не стал удовлетворять апелляцию на приговор трем осужденным за сотрудничество со спецслужбами Украины и подготовку теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики, передает «Интерфакс».

По данным следствия, трое обвиняемых в течение 2023 года собирали и предоставляли украинским спецслужбам интересующую их информацию, а также выполняли другие задания, которые могли причинить вред национальной безопасности Белоруссии. В частности, двое человек совершили попытку подрыва на железной дороги в Витебской области. Это преступление было квалифицировано как покушение на акт терроризма и покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта.

Обвиняемым судом первой инстанции было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11, 20 и 25 лет.

До этого сообщалось, что в Минске суд заочно приговорил руководителя экстремистского формирования «‎Мая краiна Беларусь» («‎Моя страна Беларусь») Сергея Беспалова к 18 годам колонии.

Ранее в Минске осудили пятерых участников воюющего на Украине «Полка Калиновского».