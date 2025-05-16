Польша снимет с вооружения обещанный Украине советский истребитель МиГ-29

Лукасевич: Польша снимает с вооружения МиГ-29 и может передать их Украине

Власти Польши снимают с вооружения советские самолеты-истребители МиГ-29, их могут передать Украине. Об этом заявил руководитель посольства Польши в Киеве Петр Лукасевич, передает украинское издание «Европейская правда».

Польша постепенно заменяет советские МиГ-29 американскими истребителями четвертого поколения F-16.

По словам Лукасевича, передача МиГ-29 Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются.

На вопрос, есть ли возможность, что Украина получит дополнительную партию самолетов, дипломат заявил, что это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она в настоящий момент сосредоточена на освоении новых типов вооружений.

В начале марта президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему Варшава еще не передала Украине вторую эскадрилью МиГ-29. По его словам, Польша ждет от союзников по НАТО замены этих истребителей. При этом политик отметил, что Варшава уже передала Киеву 14 самолетов МиГ-29.

Ранее в Польше назвали последствия принятия Украины в ЕС.