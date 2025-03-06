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Дуда объяснил, почему Польша еще не передала Украине вторую эскадрилью МиГ-29

Дуда сообщил, что Варшава ждет замены истребителей МиГ-29, которые обещала Киеву
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IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша ждет от союзников по Североатлантическому альянсу замены истребителей МиГ-29, которые она пообещала Украине. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы уже передали ранее Украине 14 самолетов МиГ-29, осталась последняя группа», — отметил он.

Дуда заверил, что Варшава направит эти самолеты Киеву после того, как получит от союзников по НАТО замену.

«Мы должны сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба», — уточнил политик.

3 марта стало известно, что правительство Польши намерено сократить расходы на обслуживание истребителей F-16. По данным газеты Codzienna, из-за недостатка финансирования военные отказались от нанесения на самолеты покрытия, снижающего их заметность для радаров противника. Заместитель главы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий заявил, что потребует объяснений по этому скандалу от министерства национальной обороны и армии. По его словам, данная ситуация ведет к ослаблению оборонного потенциала.

Ранее эксперты узнали местонахождение переданных Украине французских истребителей.

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