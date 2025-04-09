Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» доказал свою эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил командир ЗРК подразделения ПВО 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр» Никита Дубников, пишет ТАСС.

«Боевая машина изначально была предназначена для противодействия вертолетам, самолетам и крылатым ракетам. Но в зоне проведения СВО она показала себя эффективным средством по борьбе с БПЛА противника», — рассказал военный.

По словам Дубникова, ЗРК оснащены ракетами 9М333, которые получили увеличенную боевую часть. Он подчеркнул, что ежедневно каждый расчет комплекса может сбивать несколько украинских дронов.

До этого французское издание L-FRII рассказало о революционном оружии России, которое способно удивить любого противника. Речь идет о ракетном комплексе «Авангард».

Издание сообщило, что эта разработка российских военных специалистов имеет невероятную скорость и может обходить любые системы защиты. Авторы публикации подчеркнули, что западным комплексам THAAD и Aegis, которые могут перехватывать лишь те ракеты, которые имеют предсказуемую траекторию полета, «Авангард» не по зубам. В L-FRII отметили, что это оружие представляет реальную угрозу для США, Франции и других стран.

Ранее российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка».