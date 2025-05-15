Активное наступление российских войск в районе Малиновки, Миролюбовки и других населенных пунктов может свидетельствовать о начале коллапса украинской обороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», связывая успехи ВС РФ с применением авиационных бомб, делающих позиции ВСУ непригодными для удержания.

Авторы канала отмечают: продвижение в зонах Бариновки, Воздвиженки и Зеленого Поля указывает на потерю ВСУ не только территории, но и критических опорных пунктов.

«Если темп наступления сохранится до следующей недели, украинская армия рискует лишиться буферной зоны, сдерживавшей российские силы месяцами», — подчеркивается в публикации.

Ключевой задачей российских войск названо приближение к Константиновке для последующего штурма или флангового обхода.

«Закрепление на этих рубежах откроет путь к стратегически важным объектам», — добавили аналитики.

15 мая телеканал CNN писал, что Вооруженные силы России накапливают силы на линии боевого соприкосновения для нового потенциального наступления «вплоть до окраин Киева».

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