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В Белгородской области мужчина получил травмы при атаке украинского беспилотника

Гладков: в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
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Inna Varenytsia/Reuters

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский Белгородского района вражеский FPV-дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Ранен сотрудник», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:25 по московскому времени.

Пострадавшему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно, отметил Гладков. Кроме того, при детонации дрона посекло осколками два автомобиля, уточнил он.

В Шебекинском округе в селе Зиборовка БПЛА атаковал сельхозпредприятие — в производственном помещении повреждены фасад и входная группа. В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены пять автомобилей, остекление одной из квартир, также осколками посечен торговый объект, продолжил глава региона.

Еще один FPV-дрон ударил по административному зданию в городе Валуйки. Там получили повреждения четыре автомобиля и гараж, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в результате ударов ВСУ по Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения. Пострадавшие в момент украинских атак находились в селе Рождествено Валуйского округа, на участке автодороги Архангельское — Нехотеевка в Шебекинском округе, а также в селе Новая Таволжанка.

Ранее в Кремле осудили атаку ВСУ на Белгород.

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