Житель Белгородской области получил ранение спины из-за дрона ВСУ

Житель села Муром в Шебекинском округе Белгородской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины. Медики оказали ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обращения в Шебекинскую больницу мужчину выписали и он будет проходить амбулаторное лечение.

Также 14 мая в Шебекинском округе в селе Зиборовка БПЛА атаковал сельхозпредприятие — в производственном помещении повреждены фасад и входная группа. В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены пять автомобилей, остекление одной из квартир, также осколками посечен торговый объект, продолжил глава региона.

Еще один FPV-дрон ударил по административному зданию в городе Валуйки. Там получили повреждения четыре автомобиля и гараж.

Ранее боец спецназа «Ахмат» рассказал, как ВСУ атакуют белгородское приграничье.