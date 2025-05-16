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В США заявили, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить ПВО

19FortyFive: крейсер «Адмирал Нахимов» сможет усилить ПВО на море
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Олег Ласточкин/РИА Новости

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить систему противовоздушной обороны на море. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Возрождение крейсера может «указывать на заинтересованность в повторном развертывании средств ПВО на море», говорится в публикации.

Издание обратило внимание на то, что этот крейсер проекта 1144.2М «Орлан» несет зенитную ракетную систему С-300Ф «Форт», которая является корабельным вариантом системы С-300П, что «дает российскому флоту возможности для противовоздушной и противоракетной обороны».

В феврале издание Military Watch Magazine писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом Военно-морского флота России. После модернизации судно будет оснащено самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире. Авторы материала подчеркнули, что перезапуск ядерных реакторов является признаком готовности корабля к ходовым испытаниям.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».

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