Несколько испанцев сумели эвакуироваться из Триполи, где возобновились бои

Группу испанцев эвакуировали из Триполи в Рим на самолете

Группу испанцев эвакуировали из Триполи, где возобновились бои между группировками, в Рим на самолете. Об этом сообщает информационное агентство Europe Press со ссылкой на источники в МИД Королевства Испания.

Уточняется, что группа из 17 испанцев, состав бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, сумела вырваться из Триполи и вылетела в итальянскую столицу из города Мисурата в 200 километрах от столицы Ливии.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что российское министерство рекомендует россиянам избегать поездок на запад Ливии.

Столкновения в Триполи начались вечером 12 мая. По данным МВД Ливии, в городе произошли бои между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и силами Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности (SSA). Из-за этого временно приостановил работу международный аэропорт Митига, рейсы были перенаправлены в Мисурату.

Ранее военный эксперт назвал причины эскалации в Ливии.