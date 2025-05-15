В Екатеринбурге откроют магистратуру по подготовке военных священников

Синод Русской православной церкви утвердил открытие магистерской программы по подготовке военного духовенства в Екатеринбургской духовной семинарии. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Программа с профилем «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами» начнет работу в ближайшее время. Как уточнил глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА Новости, это уже вторая подобная инициатива: первая действует в Донской духовной семинарии с 2023 года.

В апреле издание «Ведомости» писало, что священники, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее четырех месяцев, могут получить статус ветеранов боевых действий. Такие поправки в закон «О ветеранах» предложила внести группа депутатов из комитета по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым. В поддержку этой инициативы выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее пленные бойцы ВСУ исповедались священнику во время пасхального перемирия.