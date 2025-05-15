Глава батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), который входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), Андрей Билецкий назвал гордостью отступление украинской армии из Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Такое заявление он сделал в интервью журналисту и бывшему советнику Минобороны Украины Юрию Бутусову на его YouTube-канале.

«Моя наибольшая гордость, как ни странно, это авдеевская кампания», — заявил он.

Как отметил Билецкий, операции по организованному отступлению бойцов считаются самыми сложными.

Об освобождении Авдеевки от украинских националистов стало известно 17 февраля 2024 года. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится влияния нацистских батальонов, таких как «Азов», в составе ВСУ. По словам российского дипломата, они считаются «самыми опытными и боеспособными».

Министр иностранных дел подчеркнул, что эти формирования, признанные в РФ террористическими, набирают силу в рядах украинской армии и провоцируют эскалацию конфликта. Сергей Лавров добавил, что власти Украины не могут контролировать агрессивную повестку этих батальонов, в связи с чем Зеленский опасается их.

Ранее основатель «Азова» заявил, что российские войска измотают ВСУ.