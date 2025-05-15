Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

Силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, российские военные сбили восемь американских управляемых авиационных бомб JDAM.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

Также на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам боеприпасов на Украине.