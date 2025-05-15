На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

Минобороны: ЧФ уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, российские военные сбили восемь американских управляемых авиационных бомб JDAM.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области. По его словам, цель находилась в административном центре региона.

Также на Красноармейском направлении был ликвидирован женский расчет операторов дронов ВСУ. Как рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе ВС РФ с позывным «Алекс», на данном участке фронта действовал целый батальон украинских войск, состоявший из женщин-операторов беспилотников. Его уничтожили в ходе штурмовой операции.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам и складам боеприпасов на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами