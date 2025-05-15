В США увеличат численность вооруженных сил

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование. Об этом он сказал в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, передает РИА Новости.

«Американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет», — заявил американский лидер.

По его словам, это был самый большой военный бюджет за всю историю Соединенных Штатов. Речь идет о более $1 трлн.

В начале апреля Трамп заявил, что его администрация одобрила увеличение оборонного бюджета США до $1 трлн. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер сказал, что в мире «много плохих сил», поэтому и американское государство должны быть сильными. По его словам, больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. Об увеличении расходов на армию политик высказался, говоря об операции против йеменских хуситов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военэксперт Александр Артамонов заявил, что США далеки от создания гиперзвукового оружия.