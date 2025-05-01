Министерство обороны США заключило крупный контракт на строительство двух подводных лодок

Пентагон заключил контракт на $18,4 млрд с General Dynamics и Huntington Ingalls

Пентагон заключил контракты с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls на общую сумму до $18,4 млрд на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения типа Virginia. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

Кроме строительства двух подводных лодок контракты включают инвестиции в повышение производительности на верфях и в программу строительства атомных судов.

Стоимость контракта с General Dynamics составит $12,4 млрд. При этом имеется возможность повышения окончательного объема до $17,15 млрд.

Контракт с Huntington Ingalls оценивается почти в $1,3 млрд.

В сообщении Пентагона уточняется, что контракты включают опционы, с помощью которых совокупная стоимость контракта может достичь $18,445 млрд.

Работы по контрактам должны быть закончены к июню 2036 года.

21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что предоставляет аэрокосмической корпорации Boeing контракт на разработку истребителя шестого поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance).

Ранее в США заключили крупный контракт на создание систем РЭБ для подводных лодок.