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Иран показал на параде новые дроны-камикадзе и ракеты, летающие на 1 тыс. км

IRNA: Иран представил на параде в Бендер-Аббасе новые Shahed 136B и ракеты Jahad

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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Армия Ирана представила на параде ВС в городе Бендер-Аббас в честь недели «Священной обороны» (годовщина Ирано-иракской войны 1980–88 гг.) новые БПЛА Shahed 136B и ракеты Jihad, передает IRNA.

По данным агентства, парады прошли по всей стране. В Тегеране в торжественных мероприятиях у мавзолея Хомейни участвовал иранский президент Масуд Пезешкиан и высокопоставленные военные страны. В парадах участвовали ВС Ирана, силы элитного Корпуса стражей исламской революции, полиции, пограничной охраны и народного ополчения «Басидж».

Как уточняет IRNA, кроме дронов-камикадзе и ракет Jihad с разделяющимися боеголовками и дальностью полета в 1 тыс. км, можно было увидеть различные типы ракетного комплекса «360», ракеты Fajr, танки Qalavizan, Zulfiqar, Shabdiz и Т-72М, а также многочисленные бронетранспортеры и бронеавтомобили.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air. МИД Ирана ответил вызовом послов стран ЕС из-за заявлений о помощи России.

Ранее в Раде призвали ударить по Ирану.

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