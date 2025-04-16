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В районе Часова Яра обнаружено большое количество иностранных наемников в ВСУ

Водолацкий: число иностранных наемников сравнялось с украинцами под Часовым Яром
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Ukraine Patrol Police/AP

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнялось с украинцами под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Через одного в районе Часова Яра находятся иностранные наемники, на одного украинского бойца — один западный наемник. И эти бригады, которые прошли боевое слаживание на Западе, — они сегодня перебрасываются под Часов Яр для того, чтобы не дать возможности нам в ближайшее время его освободить. Но наши войска продвигаются. И с каждым разом мы больше и больше освобождаем территорию Часова Яра», — заявил Водолацкий.

Часов Яр является важной точкой обороны ВСУ на территории ДНР — город находится на возвышенности, с востока прикрыт каналом «Северский Донец — Донбасс», а также с 2017 года здесь строились укрепления.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на Константиновском направлении и возле Часова Яра.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.

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