Военный эксперт Ян Гагин рассказал ТАСС, что крупная группировка украинских войск фактически заблокирована под Константиновкой.

По его словам, сложная ситуация для ВСУ сложилась в районе села Старая Николаевка и его окрестностей.

«Фактически, все пути отступления и подвоза блокированы, как и сама группировка. А людей там довольно приличное количество», — пояснил Гагин.

Украинские войска пытались деблокировать этот участок, но попытки не дали результата. Сейчас они лишены возможности пополнения боекомплекта, провизии и ротаций солдат, уточнил Гагин.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 14 мая атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города.

Была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки. Также FPV-дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе города.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.