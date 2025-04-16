ВСУ произвели ракетную атаку на Мелитополь

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракеты ВСУ на подлете к Мелитополю в Запорожской области. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в своем Telegram-канале.

«По подтвержденной информации оперативных служб, ПВО России отразило вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городская инфраструктура не получила повреждений, а из людей никто не пострадал.

В ночь на 15 апреля ВСУ массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск, пострадали люди. Повреждения получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Известно, что как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами.

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Ранее Лавров высказался о роли США в работе дальнобойных ракет ВСУ.