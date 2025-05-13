В Госдуме допустили подготовку НАТО к войне на фоне пересмотра доктрины

Картаполов: пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о подготовке к войне

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пересмотр НАТО своей военной доктрины говорит о продолжении подготовки альянса к будущей войне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, страны НАТО пытаются возродить военное производство, поэтому России важно внимательно следить за действиями альянса и принимать соответствующие меры. При этом Картаполов отметил, что Россия обладает уникальными образцами вооружения, не имеющими аналогов в мире.

Согласно материалу Business Insider, Североатлантический альянс планирует кардинально изменить военную доктрину, признав уязвимость текущей стратегии перед российским превосходством. Ключевой причиной издание называет уроки конфликта на Украине, где действия России поставили под сомнение господство НАТО в воздухе.

9 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран — членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.

Ранее НАТО обеспокоилось влиянием пошлин США на бюджет альянса.