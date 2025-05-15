Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 мая отразили атаку беспилотников в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, ссылаясь на оперативные службы, что в результате никто не пострадал, разрушений на земле нет.

«Информация уточняется», — добавил чиновник.

Незадолго до этого стало известно, что в результате удара беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР) ранения получила 14-летняя девочка.

14 мая три украинских дрона-камикадзе атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.