На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека

Богомаз сообщил о ранении трех мирных жителей после атаки украинских БПЛА
close
«Газета.Ru»

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал Богомаз.

Он также призвал жителей Брянской области быть начеку и проявлять бдительность, следовать правилам безопасности и беречь своих близких.

До этого житель Белгородской области получил ранение спины из-за дрона ВСУ.

Также 14 мая в Шебекинском округе в селе Зиборовка БПЛА атаковал сельхозпредприятие — в производственном помещении повреждены фасад и входная группа. В городе Шебекино в результате атак дронов повреждены пять автомобилей, остекление одной из квартир, также осколками посечен торговый объект, продолжил глава региона.

Ранее боец спецназа «Ахмат» рассказал, как ВСУ атакуют белгородское приграничье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами