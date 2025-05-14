Боец спецназа «Ахмат» из группы командира «Аида» с позывным «Стрелец» рассказал, что операторы FPV-дронов украинской армии наносят удары по гражданским целям в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам военнослужащего, украинская сторона запускает большое количество дронов, целенаправленно атакуя дома мирных жителей, автомобили, церкви и другие объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что подобные действия создают атмосферу постоянного страха среди населения.

Также боец сообщил, что удары наносятся и по сельскохозяйственной технике. Даже когда тракторы работают в поле, дроны ВСУ продолжают атаковать, несмотря на очевидно гражданский характер техники и присутствие в ней мирных людей.

Он добавил, что одной из задач бойцов группы «Молния» является выявление и уничтожение пунктов управления украинскими беспилотниками, которые размещаются вблизи российской границы.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.

Ранее мужчина получил ранение в Белгородской области в результате атаки ВСУ.