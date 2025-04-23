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Во Франции сообщили о десятках нападений на тюрьмы

МВД Франции: больше 60 нападений было совершено на тюрьмы и их сотрудников
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Более 60 нападений было совершено во Франции на исправительные учреждения и их сотрудников менее чем за две недели. Об этом заявил глава французского МВД Брюно Ретайо в эфире RMC.

«Инцидентов много, и они, несомненно, координированные. Их было 65. Если посмотреть на карту Франции, можно заметить, что почти треть всех департаментов была затронута», — сказал он.

Нападения начались 13 апреля. Он рассказал, что преступники устраивают поджоги пенитенциарных учреждений.

В январе этого года на юге Франции задержали заключенного, взявшего в заложники четырех медицинских работников и одного охранника.

Инцидент в центральной тюрьме города Арль, расположенного на юге Франции, произошел 3 января. Заключенный, вооруженный холодным оружием, взял в заложники нескольких сотрудников тюремной медицинской службы и надзирателя. Для освобождения заложников был задействован спецназ Raid.

Ранее во Франции задержали злоумышленника, взявшего сотрудников банка в заложники.

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