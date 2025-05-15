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Венгрия опровергла сообщения о сбитом украинском беспилотнике

Министерство обороны Венгрии: на территории страны не сбивали украинский дрон
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Sandor Ujvari/MTI via AP

Министерство обороны Венгрии опровергло сообщения о том, что венгерские истребители сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

13 мая в венгерских социальных сетях появились видео с истребителями Gripen и комментарии очевидцев, утверждавших, что самолеты преследовали дрон. По данным Минобороны, два истребителя были подняты в воздух в рамках учебной тревоги, которая была переведена в статус боевой из-за планера, изменившего маршрут из-за непогоды.

Газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники в разведке сообщала, что в воздушном пространстве Венгрии был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Издание утверждало, что на прошлой неделе радары венгерских сил ПВО зафиксировали пересечение государственной границы дроном с украинской стороны, после чего он был сбит.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны.

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